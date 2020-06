Isernia. Al via i lavori per mettere in sicurezza vie, marciapiedi e piazze del centro storico

Stanno per iniziare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, marciapiedi e piazze del centro storico di Isernia. Lo ha reso noto l’assessore alla viabilità Domenico Chiacchiari. «È un intervento già programmato nello scorso dicembre – ha dichiarato l’assessore –, ma solo adesso, dopo il lockdown, è possibile dar corso ai lavori. Il servizio viabilità del Comune, a seguito di sopralluoghi, ha riscontrato lo stato di disconnessione e pericolo in cui versano alcune strade e piazze del centro storico cittadino, in particolare si sono rilevati danni ai marciapiedi e alla pavimentazione, con presenza di buche e tratti divelti. Pertanto, – ha aggiunto Chiacchiari – l’amministrazione comunale ha deciso di procedere alla realizzazione d’un progetto per opere di manutenzione, consistenti nel ripristino dei lastricati in pietra, dei marciapiedi e dei chiusini stradali danneggiati».

L’importo dei lavori è di oltre 40mila euro. L’intervento è finalizzato sia a una maggiore sicurezza della circolazione stradale e delle aree pedonabili, sia a un migliore decoro della parte antica della città, con positivi riflessi sulla vocazione turistica e commerciale del centro storico isernino.