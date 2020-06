Termoli, il Movimento 5 Stelle: “Che fine ha fatto il piano dei chioschi?”

Basi di cemento rialzate sull’area riqualificata del lungomare nord. Sono lì già diversi anni e avrebbero dovuto accogliere dei chioschi, come quelli che si vedono in tante altre città turistiche. Piccoli bar dell’estate dove si può prendere un gelato o un drink, favorendo così la passeggiata su uno dei luoghi di Termoli dove si possono ammirare tramonti mozzafiato. Ma la situazione è ferma dal 2013, come fa notare il Movimento 5 Stelle quando con l’Amministrazione Di Brino era stato pubblicato il piano dei chioschi. Da allora si sono insediate altre due amministrazioni: quella del sindaco Sbrocca e l’attuale guidata dal Francesco Roberti. “Che ne è stato dell’avviso pubblico approvato nel 2013?” si chiede il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che fa notare “quanto sarebbe stato importante per il turismo poter vantare un’area attrezzata e servita”. Se ne è discusso di recente anche in IV commissione e durante un sopralluogo a cui hanno partecipato diversi consiglieri di maggioranza e il dirigente l’architetto Belpulsi si era convenuto di intervenire al più presto, anche per favorire il commercio e l’occupazione, pensando a qualcosa anche per il lungomare sud oggi abbandonato a se stesso- fanno notare i pentastellati. “L’estate però è arrivata e tra poco passerà pure, ma del bando dei chioschi nemmeno l’ombra” hanno concluso i consiglieri.