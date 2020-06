Sanità, manifestazione davanti al Consiglio regionale: “No al ridimensionamento degli ospedali”

Manifestazione di protesta per la sanità pubblica questa mattina davanti al Consiglio regionale, organizzata dall’ “Aggregazione di liberi cittadini in lotta per la sanità pubblica”. Al sit-in contro il ridimensionamento degli ospedali e per contestare la gestione dell’emergenza coronavirus sono arrivati partecipanti da tutta la regione: da Agnone a Termoli, da Isernia a Larino. I manifestanti hanno chiesto il ripristino dei servizi negli ospedali della regione e hanno auspicato l’azzeramento del debito sanitario del Molise. Alcuni degli organizzatori, Andrea Di Paolo e Emilio Izzo, hanno annunciato che ha protesta non si ferma qui, ma proseguirà la prossima settimana anche davanti alla giunta regionale.