L’annunciata mozione di sfiducia al presidente della Regione Donato Toma è stata presentata nel pomeriggio a Palazzo D’Aimmo. Il documento è stato sottoscritto da consiglieri del Pd Facciolla e Fanelli e da quelli del Movimento 5 Stelle, Greco, Fontana, De Chirico, Manzo, Primiani e Nola. La mozione dovrà ora essere calendarizzata per essere discussa e votata in Consiglio regionale. Il regolamento di Palazzo D’Aimmo prevede che la mozione di sfiducia al presidente per essere approvata deve essere votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all’ufficio di presidenza del Consiglio.