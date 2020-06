Continua la graduale ripresa delle attività accademico-istituzionali in presenza all’Università degli Studi del Molise. Giovedì 25 giugno, un’ennesima tappa, incoraggiante e significativa che vede UniMol tra i primi Atenei italiani a ripartire con le sedute di laurea in presenza. Nell’Aula Magna di Ateneo, infatti, si terranno le discussioni delle tesi di laurea in presenza. La mattina si inizia alle ore 9.00 con 11 laureandi di Scienze motorie, nel pomeriggio, dalle ore 15.00, sarà la volta di altrettanti 11 candidati per il conseguimento del titolo di dottore in Medicina e chirurgia. Definite e chiare le procedure di prevenzione e protezione previste e adottate da UniMol, nel rispetto delle misure di contenimento e di distanziamento, per la gestione dell’organizzazione dei due momenti di discussione delle tesi di laurea e descritte nel documento Ripresa sedute di laurea in presenza. “Riappropriarsi delle abitudini tipiche della vita universitaria di sempre, pur con tutte le cautele legate al momento – ha più volte ribadito il Rettore Brunese – è una tappa essenziale nel ritorno alla normalità della nostra comunità accademica, che si prepara ad una nuova stagione di attività in presenza e in sicurezza”.