Una giustizia paralizzata, delegittimata e ostaggio di scelte inadeguate. Così l’Organismo Congressuale Forense descrive la situazione nelle aule dei tribunali nella fase seguita alla quarantena. Per denunciare quanto sta accadendo è stata promossa una iniziativa che si è tenuta in contemporanea in tutta Italia e dunque anche a Campobasso. Il delegato del Distretto Franco Palladino ha dipinto un quadro di grande difficoltà. “I diritti degli Italiani e del nostro sistema produttivo – si legge nel documento diffuso dall’Organismo – sono bloccati e in ostaggio dei Tribunali sostanzialmente inattivi, nel pieno di una crisi senza precedenti che sta mettendo drammaticamente in luce e aggravando i problemi atavici della nostra Giustizia. Le scelte del Governo, al quale da subito l’Organismo Congressuale Forense aveva sollecitato un provvedimento unitario, hanno prodotto centinaia e centinaia di prassi diverse, che hanno reso incomprensibile l’esercizio delle attività giudiziarie e che comunque non ne hanno consentito una reale ed effettiva ripresa. Oggi, a distanza di oltre tre mesi dalla sospensione avvenuta il 7 marzo scorso e a oltre un mese dalla presunta ripresa, nelle aule dei nostri tribunali si celebrano pochissimi giudizi e i diritti dei Cittadini e delle imprese restano in attesa, ostaggio di scelte inadeguate”.