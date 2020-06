Fondi sport: aperta la seconda finestra 2020

Si è aperta ieri la seconda finestra per la richiesta dei contributi a fondo perduto in favore delle società sportive dilettantistiche. Questa volta la richiesta potrà essere presentata dalla società che non sono titolari di un contratto di locazione; nella sessione precedente invece questo era un requisito fondamentale per presentare la richiesta. La società però dovranno dimostrare che entro il 23 febbraio 2020 avevano almeno cinquanta tesserati. Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro. La seconda finestra è stata aperta ieri e chiuderà alle ore 20 del 28 giugno.

CLICCA QUI PER LE INFO: https://www.sportgov.it/fondo-perduto/it/home/