Controlli sul litorale: il plauso di Roberti a Questura e forze dell’ordine

Ad una sola settimana di distanza dall’incontro del Comitato Interforze che si è riunito a Termoli sono già arrivati i primi risultati sul litorale. Che sarà un’estate diversa ma in tutta sicurezza lo dimostrano i numeri forniti dalla Questura di Campobasso al quale ha voluto rivolgere un plauso il sindaco Francesco Roberti. Funziona il coordinamento tra le forze dell’ordine che nello scorso week end sono entrate in azione

sulla costa molisana. In particolare, i controlli hanno riguardato lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine sono state in grado di fornire le prime risposte che attestano una presenza costante a tutela di residenti e villeggianti. Sono scattate le prime denunce a testimonianza di una attività antidroga che, come non mai, non lascerà nulla al caso. In previsione del periodo che più registrerà presenze sulla costa, il primo cittadino rinnova l’invito alla collaborazione a tutta la cittadinanza all’insegna di un’estate sicura.