Comune di Trivento, è sempre più emergenza cinghiali. Rischio per l’incolumità pubblica e danni all’agricoltura

Comune di Trivento, è sempre più emergenza cinghiali. Gli agricoltori e i cittadini richiamano l’attenzione sulla problematica legata ai cinghiali, di numero incontrollabile, un rischio troppo elevato assieme ai troppi danni in agricoltura. Gli avvistamenti sono oramai quotidiani, gli ungulati spuntano dappertutto, anche in aree molto vicine al centro abitato: è infatti possibile avvistarli dalla piazza centrale del paese. “Sono aumentati a dismisura – riferiscono i cittadini – il rischio di incontrarli è diventato davvero molto alto. Non solo bisogna stare attenti in auto perché possono di colpo attraversare la strada, ma anche in aree vicine a quelle urbane”. I danni ai raccolti, poi, sono oramai di difficile stima per il loro aumento spropositato, “interi raccolti vengono devastati dai cinghiali – riferiscono gli agricoltori – tanti sacrifici e investimenti vanno in fumo in una notte, non è possibile continuare di questo passo, siamo costretti a chiudere le nostre aziende se non si interviene in maniera incisiva. L’emergenza cinghiali – concludono gli agricoltori – non è più tollerabile – i branchi sono sempre più numerosi e i danni sono all’ordine del giorno. Chiediamo a gran voce l’intervento delle istituzioni perché da soli, abbandonati, non possiamo farcela”.