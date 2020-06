“Si riparte nonostante la botta del Covid-19. Al termine della Fase 1 del Coronavirus le perplessità di svolgere comunque la 26esima edizione erano tante e tutte più che giustificate. Agli inizi di marzo già avevamo rinunciato al raduno annuale dei marciatori e subito dopo abbiamo deciso di sospendere le iscrizioni alla manifestazione, prevista per gli inizi di agosto. Con la Fase 3 inizia il lento risveglio delle varie attività dal forzato letargo e, per quanto ci riguarda, pressati anche da continue ed assillanti richieste da parte dei marciatori, si accende la speranza di riaprire il progetto e di portarlo avanti, adeguandolo alle norme di sicurezza del Covid-19″. Così Giovanni Germano, organizzatore di Cammina Molise, annuncia che l’edizione 2020 si farà.

“Una edizione speciale – sottolinea – quindi quella della XXVI Edizione. Il Programma iniziale è stato completamente rivisto e modificato. Alcune peculiarità classiche, che negli anni passati hanno caratterizzato l’iniiativa, quest’anno inevitabilmente non saranno presenti. Il numero dei partecipanti sarà ridotto; non ci saranno i pullman; le partenze e gli arrivi avranno come riferimento per tutte e quattro le tappe sempre il Capoluogo, anche se i percorsi saranno ogni giorno diversi; non ci saranno le feste popolari nei paesi attraversati. Ci sarà però tutto il resto. Ci sarà l’anima di Cammina Molise, i suoi marciatori, a cui la nostra Associazione ha voluto regalare anche quest’anno la manifestazione, nonostante tutto”.

Nel 2020 non si interrompe quindi il flusso dei camminatori che da 25 anni l’Associazione Culturale La Terra riesce a portare in Molise da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero per far conoscere nel giusto modo i nostri piccoli borghi con il loro territorio.

“Nel suo 26esimo anniversario, ancora una volta – conclude Germano -, la manifestazione sarà dedicata proprio ai borghi ed alle terre molisane, per attivare un auspicato turismo mitigato basato sul cammino, per favorire ed aumentare la conoscenza della cultura, della storia, del paesaggio, del senso di ospitalità, dei prodotti tipici di una regione che, nel complesso delle aree interne nazionali, potrebbe proporsi come “Terra di cammino”.