Vertenza veterinari precari, tra verità e mistificazione

Chi sono i veri veterinari precari del Molise? Mica facile capirlo. Gabriele Scarduzio, uno dei loro esponenti storici, ci ha inviato il suo contributo teso a fare chiarezza:

“Il loro percorso di precari origina da un provvedimento del D.G. dell’Asrem n° 794 del 26/11/2007 con il quale veniva indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n° 05 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pubblicato sul B.U.R.M. n° 27 del 01/12/2007 (prova concorsuale configurabile in una normativa di legge del D.Lg. vo n° 165/2001). Successivamente con provvedimento del D.G. dell’Asrem n° 417 dell’ 08/05/2008 si prendeva atto dei verbali della commissione esaminatrice per la valutazione comparativa per l’affidamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dopo la pubblicazione della graduatoria di merito e scorrimento della stessa, s’instauravano n° 10 incarichi conferiti in data 01/06/ 2008 che senza alcuna interruzione si protraevano fino al 31/12/2015. Valutati come incarichi di alta specializzazione dalla stessa azienda sanitaria Asrem, hanno interessato professionisti del tutto inseriti nell’organico del servizio veterinario con mansioni proprie della branca di Sanità Animale (Area A) e con funzioni essenziali al fine del corretto mantenimento delle qualifiche sanitarie e dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Dopo un’interruzione di sette mesi si avviavano, dal 01/08/2016 con gli stessi medici veterinari e con altri presenti in graduatoria, incarichi di Medicina Specialistica Veterinaria a tempo determinato con assegnazione di 12 (dodici) ore settimanali e si protraevano, con alcune proroghe, fino al 31/07/2019. Con l’ultima proroga (delibera n° 205 del 01/03/2018) il Direttore Generale prorogava i medici veterinari per ulteriori 17 mesi (possibilità autorizzata dall’art.20 dell’ACN 17 dicembre 2015 della Medicina Specialistica Ambulatoriale) e in essa si riportava la seguente dicitura “….dare atto che la durata del regime contrattuale individuale, in ogni caso, comunque cesserà a conclusione delle procedure concorsuali di stabilizzazione per il personale dirigente veterinario previste dal piano assunzioni 2018” secondo l’art. 20 commi 1 e 2 del D.lgs. 75/2017(Legge Madia). Attenta analisi va riservata particolarmente alla Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 23/01/2018 con la quale si impegnavano il Presidente della Giunta e il Direttore Generale Asrem pro-tempore ad intraprendere ogni utile e necessaria iniziativa volta al superamento del precariato, secondo le linee guida contenute nel D.lg. 75/2017 (Legge Madia) realizzando in modo definitivo la stabilizzazione dei veterinari precari storici per il profilo professionale in Sanità Animale con n. 06 posti totali (12 part time per permettere a tutti i veterinari in possesso dei requisiti di essere stabilizzati in quanto il numero dei posti immessi nel piano di assunzione risultava inferiore al numero degli stessi). La delibera disponeva inoltre che l’amministrazione, al fine del superamento del precariato, doveva avviare le procedure di stabilizzazione e ottemperare in via prioritaria alla loro estinzione e nel contempo vietava alla stessa di bandire mobilità volontaria, comandi o ulteriori rapporti flessibili. I medici veterinari precari storici fanno presente che nulla di quanto prescritto è stato realizzato e esprimono profonda amarezza perchè dopo circa 11 anni di precariato, caratterizzati da un regime di subordinazione, di continuità ed esclusività delle prestazioni, di partecipazione quotidiana in servizio con impiego di mezzi e attrezzature del datore di lavoro, retribuiti a cadenza mensile e non ultima una completa integrazione nell’organico vedevano sopraggiungeva in data 29/07/2019 la beffa dell’interruzione dei loro rapporti di lavoro (tutt’ora senza), eludendo in toto la delibera prima indicata. L’interruzione veniva comunicata con una email ai rispettivi indirizzi di posta elettronica aziendale dal Direttore di U.O.C. di Sanità Animale, che decideva autonomamente, senza autorizzazione del Direttore Generale e contemporaneamente determinando interruzione di pubblico servizio. Successivamente predisponeva e assegnava turni aggiuntivi ai medici veterinari dipendenti in regime full time (irregolari perché già predisposti come attività ordinaria istituzionale) con la remota speranza di assicurare i Lea e aggravando l’azienda a maggiori spese. Trascorso qualche mese e prendendo atto che gli obiettivi risultavano irraggiungibili, esponeva ai vertici aziendali la situazione come imprevista e coadiuvato dal Direttore di U.O.S facevano in modo da determinare la pubblicazione, secondo loro istruzioni, di un bando ambiguo (“Progetto di Specialistica Veterinaria” con riferimenti ad articoli di legge proprie di altre tipologie di contratti) oltretutto vietato dal D.lgs. 165/2001 art.7 comma 5 bis aggiornato dal D.lgs. 75/2017 e lesivi del decoro professionale. In seguito si conferivano 10 incarichi a 24 ore (escludendo sempre i veterinari precari dal 2008), utilizzando una graduatoria della medicina specialistica veterinaria, iter del tutto singolare da quello previsto per un incarico a progetto (selezione → graduatoria → attribuzione incarico), inoltre il raddoppio delle ore ha mirato a rimuovere 8 dei veterinari precari storici. A completamento va aggiunto che lo stesso veniva finanziato con fondi regionali del SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE e non, come da prassi, da quelli specifici della Medicina Specialistica (inesistenti perchè assorbiti totalmente dalla Specialistica Umana). La procedura posta in essere non ha assolutamente seguito la normativa dell’Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale e soprattutto ha violato la legge che non permette di garantire i LEA con contratti a progetto. I medici veterinari storici inoltre, a completamento di tutto, rendono noto che nel dicembre del 2019 l’azienda ha promosso un bando ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.lg. 75/2017 (c.d. legge Madia) per la stabilizzazione di varie figure sanitarie che includeva anche i medici veterinari e riportava nel caso specifico 06 posti suddivisi in 12 part-time (come da accordo regionale stabilito e sottoscritto dai vertici dell’Asrem, della Regione e dai sindacati). I professionisti quindi, ritenendo di essere i destinatari perché in possesso dei requisiti richiesti, producevano domande di stabilizzazione, ma, cosa del tutto inaspettata, le vedevano rigettate dal Direttore del Personale ASReM. I precari non trovano spiegazioni ad un simile atteggiamento, infatti si chiedono per quale motivo includere nella procedura di stabilizzazione con il comma 1 i veterinari per poi respingere le loro domande? Esausti per i continui e intenzionali impedimenti alla loro stabilizzazione e per i diritti costantemente negati hanno ritenuto di adire per le vie legali”.