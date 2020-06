Varriano: “Molise: Turismo? Ma quando mai! Il sito di Pietrabbondante chiuso”

La denuncia è di Maurizio Varriano dei Borghi d’eccelenza:

“Il Molse è Bello; Il Molise è la meta ideale per far vacanze; Molise, aria buona e tanta archeologia; Vieni in Molise, rimarrai di sasso ! Questi alcuni slogan lanciati da più parti per un Molise che stupisce e ferisce. Stupisce senz’altro per la natura, biodiversità, cibo eccellente . Ferisce a morte per strutture e beni culturali. Tiene banco in queste ore la vacanza sotto casa. Il Governo mette sulla bilancia incentivi, ( per la verità ancora non è chiaro un bel niente, come succede ormai da mesi), propone Stati Generali e urla ai quattro venti che l’Italia è una meraviglia tutta da scoprire. Ed il Molise? Beh, il Molise……uhmmmm…. Occorre pensarci bene prima di organizzare una gita fuori porta. << Avrei voluto visitare il sito archeologico di Pietrabbondante. Sono partito di buon ora da Roma, ho rinunciato al Parco dell’Appia Antica, ed arrivato dinanzi al cancello, dopo quasi tre ore di viaggio, ho trovato il cancello chiuso ed un cartello che mi rimandava a tempi migliori >>, la testimonianza di Aldo, romano del Tuscolano . << Sono rimasto di sasso e non mi so spiegare ancora il perché di tanta arretratezza >>, continua sgomento. << Si promuove il Molise e poi ci si trova difronte a dita puntate , che ti invitano ad andar via. Per la delusione, eravamo 8 amici, abbiamo preferito andare a mangiare in Abruzzo dove il Mondo è sembrato sorriderci senza mezzi termini>>,conclude con tanta amarezza e, con colpo ferire. Torna sui suoi passi e continua << Abbiamo trovato un cartello che senza una firma, un’indicazione di chi lo ha posizionato cita testualmente : In osservanza dell’art. 2 1, lettera d, del DPCM 8 marzo 2020 è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura sull’intero territorio nazionale. Pertanto l’area archeologica rimarrà temporaneamente chiusa fino a nuove disposizioni. Il sito del Polo Museale ( www.musei.molise.beniculturali.it ) sarà costantemente aggiornato con le informazioni relative alle riaperture.>> e continua << ho provato a collegarmi ma, e non sono del tutto imbranato, mi sembra che vi siano solo spot sulla promozione e nulla di più. Siamo al 18 giugno, il Governo ha disposto la riapertura dei siti e, Pietrabbondante è ancora serrata e senza vita. Difficile tornare con questi presupposti che minano anche la voglia di perdonare. Un signore anziano vedendoci un po’ arrabbiati, ci ha detto che capita spesso e che il Molise non esiste o è di serie B. Io dico che esiste ma male, meglio scegliere l’Abruzzo o restare nel Lazio>>. Aldo e la sua comitiva è andata via senza lasciar un euro in Molise grazie alla disattenzione, alla disorganizzazione, all’assoluta negligenza di chi alza la voce se qualcuno urla allo scandalo trovando Altilia di Sepino con l’erba alta 2 metri, e non solo dove le foto evidenziavano tale discrasia e, dopo aver risposto alle critiche con una nota dalla quale si evince chiaramente il non voler essere disturbati ( prima di scrivere ci dovete interpellare, cita in sintesi la nota), non urla allo scandalo se si spendono soldi pubblici per far pubblicità e poi, ci si rende partecipe del default tutto Molisano. Si dirà che Pietrabbondante è sotto legita del Polo e non della Soprintendenza. Lo accettiamo poiché è così ma, lo Stato è lo Stato e non esistono più Stati nello stesso Stato. Un giro di parole che non garantisce la risposta ma che rende ben chiaro di cosa siamo capaci in Molise. Il Sindaco, interpellato si è dichiarato dispiaciuto, amareggiato da un atteggiamento di assoluto immobilismo e fa sapere di aver scritto al Ministro. La storia continua e forse la risposta sarà piccata ma, se dopo di essa, verranno riaperti i cancelli, saremo li a ingoiare il rospo ed urlare : Venite in Molise, la vita è eccellente, l’aria è buonissima e la gente non si incazza facilmente e, se lo fa, perdona subito. Auguri Molise!”