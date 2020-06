Scuola, in arrivo le linee guida del ministero per la ripresa delle attività didattiche a settembre

L’anno scolastico 2019-2020 si è chiuso tra mille difficoltà e già si pensa con preoccupazione alla ripresa delle attività didattiche, a settembre. A Campobasso il Partito democratico ha organizzato un incontro al quale hanno preso parte dirigenti scolastici, insegnanti, sindacati e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Una riunione per fare il punto della situazione , in vista dell’emanazione delle linee guida del ministero che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. I problemi da affrontare sono tanti, a cominciare dal rispetto del distanziamento sociale, molto difficile da mantenere nella maggior parte delle aule delle scuole molisane. Il timore, per le famiglie ma anche per gli insegnanti, è che le lezioni debbano ripartire con la didattica a distanza. Una modalità che nella fase dell’emergenza è servita a non interrompere il rapporto tra gli studenti e gli insegnanti e a portare a termine l’anno scolastico ma che non può essere riproposto anche per il prossimo. Insomma, una situazione ancora incerta e piena di incognite che non lascia affatto tranquilli. Presto, comunque, si conosceranno le intenzioni del Governo e le sorti della scuola italiana.