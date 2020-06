Regione: rinviata la riunione di maggioranza, ma restano i contrasti

Rinviata di qualche giorno la riunione di maggioranza. Il lutto familiare che ha colpito il vicepresidente Vincenzo Cotugno ha rapidamente convinto tutti i consiglieri regionali del Centrodestra a optare per uno slittamento di quella che si annunciava come una resa dei conti.

L’alleanza che si è formata intorno al nome Polo Civico sostanzialmente è un insieme di interessi particolari che punta a ridiscutere l’assetto sia della giunta, che dell’ufficio di presidenza del Consiglio, dove c’è Micone che a Novembre vede scadere il suo mandato e vorrebbe restare dov’è.

Per la giunta nessuna novità sostanziale, il problema è sempre lo stesso: la presenza di un Leghista nell’esecutivo, senza nessuno che lo sostenga in consiglio. Era così con Luigi Mazzuto e resta così con Michele Marone, di cui il Polo Civico già chiede la testa, perchè non eletto e perchè, se solo qualche settimana fa si è votata una modifica alla legge elettorale regionale che implicitamente codifica che gli assessori debbano essere anche consiglieri, non si capisce come, oggi, quella regola non valga più.

Questa la teoria del Polo Civico. Una tesi a cui Toma risponde seraficamente, dicendo: se non siete d’accordo, mettete nero su bianco un organigramma, con giunta e presidenza del consiglio e proponetemelo, ma la condizione è che ci siano le firme e l’approvazione di tutti i consiglieri di maggioranza.

Toma sa benissimo che la debolezza della maggioranza è proprio quella, la frammentazione, ovvero il desiderio di tutti i consiglieri di fare o l’assessore, o il presidente del consiglio. Una debolezza che sicuramente non porterà a nessun organigramma condiviso all’unanimità. Conclusione, si continua a viaggiare a fari spenti e il rischio è che contro il muro ci finiscano tutti.