Polizia di Stato a Isernia, intensificati i controlli per una “movida” più sicura

Un altro fine settimana all’insegna dei controlli per la Polizia di Isernia in questa fase caratterizzata dalla necessità di conciliare la ripresa delle attività commerciali con una più accurata attività di prevenzione, finalizzata a contrastare ogni forma di illegalità, specie in quei contesti caratterizzati da una consistente presenza di persone e di giovani.

In particolare, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno della cosiddetta “movida”, la Questura di Isernia ha messo in atto una serie di serrati controlli anche nei confronti di locali pubblici della città.

Ai controlli hanno partecipato varie articolazioni della Polizia di Stato, ovvero Squadra Mobile, Volanti, Polizia Amministrativa, Polizia Scientifica e Polizia Stradale, con l’ausilio di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Nella fascia oraria di maggiore affluenza, tra le 23.00 e l’una, erano presenti circa 500 persone dislocate tra i vari locali del centro storico.

Così come disposto dal Questore Roberto Pellicone, i servizi di Polizia si sono concentrati nel verificare l’esatto adempimento delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche, con particolare attenzione ai minorenni.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto, infatti, al controllo in vari punti del centro storico di 20 giovanissimi che hanno mantenuto un contegno corretto nei confronti degli operatori di polizia.

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta alla attività di ristorazione, i cui gestori hanno ottemperato in modo solerte alla normativa per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covi-19: i tavolini erano ben distanziati, i camerieri indossavano guanti e mascherine e gli avventori avevano a disposizione i previsti gel igienizzanti per la detersione delle mani.

42 i posti di controlli realizzati, con 400 persone e 282 veicoli controllati.

Notevoli apprezzamenti da parte dei residenti e di molti avventori del centro storico per questo specifico servizio che rientra in un sistema più articolato, frutto di una pianificazione delle operazioni volte ad assicurare la tranquillità sociale mirando a sanzionare comportamenti illegali. In tale contesto, analoghi articolati servizi sono stati disposti e realizzati dai Carabinieri nella città di Venafro.

La Polizia di Isernia invita i giovani a collaborare per una movida intelligente e responsabile, nel rispetto delle distanze e senza assembramenti.