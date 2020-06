La Monforte Campobasso diventa Centro Avviamento Bocce

La Bocciofila Monforte Campobasso è diventata Centro Avviamento Bocce. Il club rossoblù, che opera in Villa de Capoa sin dal 1935 e affiliata alle varie Federazioni che si sono succedute dal 1938, Stella d’Argento al Merito Sportivo del Coni, ha ricevuto il ‘marchio di garanzia’ della Federazione Italiana Bocce. La storica società di Villa de Capoa conta 97 tesserati: 51 gli agonisti tra cui 25 donne e 6 Under, 25 gli atleti paralimpici, 21 i soci frequentatori.



Il presidente della Bocciofila Monforte, Giuseppe Formato, a capo della società dal 20 febbraio 2020, ha creduto in questa opera di rilancio di una delle società sportive italiane più longeve.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo obiettivo raggiunto, che ovviamente non rappresenta un traguardo ma un punto di partenza – ha affermato Giuseppe Formato – Le bocce sono lo sport per tutti, per antonomasia. Alla nostra disciplina possono giocare tutti, dai bambini agli anziani. E anche i disabili gravi, grazie alla Boccia Paralimpica, disciplina che rientra nel programma dei Giochi Paralimpici, possono impegnarsi in un’attività sportiva a livello agonistico”. “All’interno dei circoli bocciofili si fa sport, ma anche tanto sociale – ha proseguito Formato – Convivono bambini, ragazzi, adulti, anziani, uomini, donne, persone con disabilità. L’integrazione è massima. Le potenzialità della Federazione Italiana Bocce e di tutto il movimento sono enormi. A valorizzarle, dal 2017, è stato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis. Da quando è stato eletto al vertice della FIB, poco più di tre anni fa, l’immagine e l’attività della Federbocce è notevolmente cambiata. La FIB, oggi, si attesta tra le prime Federazioni”. “La Bocciofila Monforte Campobasso – ha annunciato Giuseppe Formato – è pronta ad allestire anche una buona squadra di Prima Categoria, ovvero composta da giocatori di A, che possa prender parte, in maniera competitiva, al Campionato di Società 2021 con l’obiettivo di qualificarci alle final eight. Allestiremo un roster che sarà un mix di giocatori che arriveranno dalla vicina Campania con i nostri atleti di categoria A”. Intanto, il collega giornalista Giuseppe Formato, già addetto stampa della FIB Molise, ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Federazione Italiana Bocce. Il giornalista campobassano, da sempre nel mondo delle bocce, avendo iniziato a giocare all’età di 7 anni, nel 1990, ex atleta di categoria A (ora in B), istruttore tecnico di 2° livello, educatore scolastico, arbitro, presidente di società ed ex vice-presidente della FIB Campobasso, è stato inserito nell’Ufficio Comunicazione, Marketing e Grandi Eventi della Federbocce. Il giornalista molisano, voluto dal presidente federale Marco Giunio De Sanctis, affiancherà la dottoressa Sabrina Marano, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Marketing e Grandi Eventi della Federbocce, quest’ultima già nei ranghi della FIB, essendosi occupata negli ultimi tre anni del rilancio dell’immagine e dei grandi eventi federali, proveniente dal Comitato Italiano Paralimpico. Marano, per il CIP, ha allestito cinque Case Italia alle Paralimpiadi. Per Giuseppe Formato una grande opportunità professionale negli uffici di via Vitorchiano a Roma.