Cerimonia di chiusura della didattica alla scuola dell’infanzia di contrada Montagna a Trivento. I ragazzi del paese assieme agli alunni provenienti dal vicino comune di Salcito, si sono ritrovati per darsi l’ultimo saluto di questo anno scolastico alquanto singolare, per via degli ultimi mesi con l’emergenza da Covid-19. Nel rispetto delle regole vigenti, per la prevenzione del contagio, la manifestazione di chiusura ha trovato non poco emozionati gli alunni, costretti finora ad incontri virtuali con le lezioni da remoto, come anche i docenti ed il personale Ata, “abbiamo voluto ripetere l’esperienza molto apprezzata delle classi quinte delle Elementari, nel centro di Trivento – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo, presente alla iniziativa – non senza emozione, abbiamo voluto chiudere così questo anno scolastico, nel rispetto delle regole vigenti, anche in segno di buon auspicio per il prossimo anno. Come amministrazione comunale siamo già a lavoro affinché tutto possa partire il più possibile nella normalità- continua Corallo – abbiamo tutti sperimentato le nuove tecnologie, le nuove forme di didattica a distanza, ma il contatto, la presenza sappiamo quanto sia importante per la crescita non solo culturale dei discenti. Siamo fiduciosi per il futuro e restiamo in attesa delle indicazioni ministeriali, che regolamenteranno il prossimo anno scolastico. Voglio ringraziare i ragazzi – conclude il sindaco Corallo – le insegnanti, il personale Ata, per il grande sforzo che hanno fatto nell’affrontare questo periodo difficile, tentando di dare sembianze di normalità. Un ringraziamento ed un apprezzamento da parte di tutta l’amministrazione comunale e della giunta”.