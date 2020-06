Campobasso – Operazione ‘Piazza pulita’, torna in libertà uno dei capi

Nel quartiere sanità, a Napoli, la famiglia Capocelli la conoscono bene. Gennaro, 51 anni, indicato come uno dei capi dell’organizzazione criminale che aveva stretto accordi con un gruppo di spacciatori a Bojano, è tornato in libertà, su decisione del tribunale del Riesame di Campobasso.

Finito dietro le sbarre il 21 maggio, insieme agli altri indagati della operazione Piazza Pulita, Capocelli è accusato di aver imbastito un legame tra il centro matesino e le piazze dello spaccio della Campania: Casoria, Arzano, Brusciano.

Il punto di riferimento per rifornire Bojano di cocaina e marijuana era Mimmo Capocelli, cugino di Giuseppe. Più di una volta il corriere aveva trasportato stupefacenti alle pendici del Matese. Chili di droga che finivano nelle mani del clan che aveva stretto accordi anche con il giro che orbitava attorno al Luxuria, il night club di San Massimo i cui gestori erano entrati in affari con il sodalizio dei napoletani.

Una delle attività che secondo gli investigatori, coordinati dal procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo, era la vendita del pellet, il combustibile delle stufe che ormai l’organizzazione gestiva in una sorta di monopolio.

Nelle intercettazioni ambientali e telefoniche predisposte dai carabinieri emerge il ruolo e lo spessore criminale di Capocelli debitore di ottomila euro: non è una persona buona, dice una delle due persone al telefono – ho cercato di metterci una buona parola perché ha subito un danno di centomila euro, ha detto fai quello che vuoi per farti dare i soldi, vai ad incendiargli la casa”. Il tribunale del Riesame ha respinto le altre 13 richieste di remissione in libertà o di attenuazioni delle misure cautelari. Per Giuseppe Capocelli si attendono le motivazioni, ma alcuni legali, che non hanno voluto essere citati, ipotizzano che possa trattarsi di qualche difetto procedurale nell’arresto. Intanto, a un mese esatto dall’operazione, vanno avanti gli interrogatori degli indagati, una sessantina, e delle persone coinvolte nell’inchiesta che ha scompaginato la gang matesina.