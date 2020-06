Termoli: case Iacp nuove non assegnate. L’assessore Ciciola: “Presto l’allaccio alle fogne e la graduatoria”

Il palazzo blu dello Iacp di contrada Colle Macchiuzzo a Termoli è pronto dal 2014 e può ospitare 12 famiglie. Tutto però è fermo da anni, anche perché manca ancora l’allaccio fognario, che non è stato mai effettuato per i noti problemi del depuratore del porto. Solo qualche giorno fa l’associazione “La città invisibile” insieme a ‘La casa del popolo’ di Campobasso hanno riacceso l’attenzione sull’edificio chiedendo alla politica regionale e locale di dare una risposta, almeno alle famiglie assegnatarie dei nuovi appartamenti in base a una graduatoria del 2015. La risposta è arrivata dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, che ha spiegato che le azioni messe in campo dal Comune di Termoli in questi mesi hanno permesso di poter procedere, a breve, all’allaccio della centrale di sollevamento del Parco, così da poter dirottare i reflui a Pantano Basso, liberando in parte il carico del depuratore del Porto e permettendo la riapertura degli allacci sin dalle prossime settimane. “La stessa Crea – ha aggiunto la Ciciola- accogliendo le sollecitazioni dell’ Amministrazione Comunale, si è detta già disponibile a consentire nuovi allacci per gli immobili delle case popolari”. La’assessore ha fatto sapere che già nelle scorse settimane aveva chiesto allo Iacp di Campobasso se erano necessari interventi di manutenzione all’edificio di Colle Macchiuzzo, anche per poter pubblicare il nuovo bando per l’assegnazione già predisposto dagli uffici comunali. Serve infatti una nuova graduatoria e quella del 2015 non è più valida, perché come spiegato dalla Ciciola: “L’immobile essendo stato realizzato nell’ambito di un finanziamento specifico non può essere assegnato ai soggetti inseriti nelle normali graduatorie”. “Contrariamente a quanto riportato anche dal Movimento 5 Stelle, non si è perso alcun tempo e il bando è già pronto” ha replicato così la Ciciola agli attacchi ricevuti.