‘Tratturo imperfetto’, cortometraggio per denunciare l’abbandono delle vie della transumanza

“Io non li mai visti, i nostri politici molisani, dietro vacche e pecore. Presenti invece solo per le grandi abbuffate in occasione delle feste della transumanza regionale”. E’ uno dei passaggi forti di “Tratturo imperfetto”, il cortometraggio del giornalista Lino Santillo con regia e scenografia di Pierluigi Giorgio. Un video che a breve verrà presentato ufficialmente nel capoluogo di regione, ma che intanto già sta facendo il giro del web data la sua incisività e le verità che racconta. Vi si parla di dimenticanze e disattenzioni della classe politica molisana verso i tratturi ed il loro mondo, ossia verso storia, lavoro, tradizione e cultura di tanti allevatori e pastori molisani che oggi si ritrovano a dover fare i conti con normative circa l’utilizzo e la tenuta dei tratturi che mettono a rischio la stessa sopravvivenza dei loro allevamenti e quindi dei propri greggi. Altri passaggi di pastori ed allevatori intervistati nel video: “I nostri tratturi non sono stati valutati nella maniera dovuta e giusta da periti agronomi, ma considerati alla stregua di terreni coltivabili. Questo ci espone a tanti problemi e difficoltà, non ultima la mafia dei pascoli in atto nel vicino Abruzzo”. Ed allora ? “Mi girano tantissimo … -ha concluso in maniera decisamente esplicita altro allevatore intervistato in del duo Santillo/Giorgio- perché sono passati gli anni, ma niente è stato fatto per i nostri tratturi !”. Dopodiché, e nonostante tutto, greggi, vacche ed uomini in cammino lungo quanto resta dei tratturi molisani, sperando ovviamente in tempi migliori e diversi.

Tonino Atella