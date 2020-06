Coronavirus, 3 nuovi positivi su 96 tamponi processati

I dati del Coronavirus in Molise diffusi dall’Asrem. Registrati tre nuovi casi positivi su 96 tamponi processati nelle ultime ore. Si tratta di due persone di Isernia rientrate da fuori regione, un uomo e una donna, e di un’anziana di 91 anni con residenza a Riccia, ma che vive a Campobasso. Dopo essersi rotta il femore è stata portata in ospedale al Cardarelli dove, come da prassi, le è stato fatto il tampone, risultato positivo, anche se, si è saputo, la carica virale è bassa. E’ ricoverata in Malattie Infettive. L’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti. Gli attualmente positivi in Molise salgono così a 43 e sono 444 i contagiati complessivamente dall’inizio della pandemia su 19740 tamponi processati. Sono 3 i ricoverati in malattie infettive. Restano 373 i guariti nel totale.