San Giovanni in Galdo: il Molise dei borghi in regalo ai turisti. Presentata l’iniziativa

Dall’annuncio alle risposte è passato pochissimo tempo. In un giorno decine le domande di adesione dall’Italia e dall’estero, come, ad esempio, da Francia e Irlanda. Il progetto ideato e promosso dall’associazione “Amici del Morrutto” con l’amministrazione comunale di San Giovanni in Galdo “Regalati il Molise” è piaciuto e ha avuto ampio spazio anche sulla stampa nazionale. L’iniziativa è stata presentata nel piccolo paese alle porte di Campobasso

Come hanno spiegato il presidente dell’associazione Stefano Trotta, e il sindaco Domenico Credico, “Regalati il Molise” vuole essere l’abbraccio dell’ospitalità.

In sostanza il paese regala vacanze a chi vuole scoprire la regione che il New York Times ha inserito tra le 52 mete del mondo da visitare quest’anno.

Con questo progetto, durante tutta l’estate 2020 verranno offerti 40 soggiorni di una settimana ciascuno, tra i mesi di luglio e settembre, nelle case del suggestivo borgo antico di San Giovanni in Galdo. Una vacanza a costo zero per ridare vita ai piccoli e sconosciuti centri del Molise e farli scoprire a visitatori italiani e stranieri proprio nell’anno zero del turismo mondiale, a causa dell’emergenza coronavirus,

“Chi sceglierà di accettare questa ‘scommessa’ – hanno sottolineato i promotori del progetto – scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a 2 ore da Roma e da Napoli”.

Nessun contributo economico è previsto. La comunità locale mette a disposizione tre abitazioni e gli ospiti non dovranno preoccuparsi di nulla.

Per partecipare occorre non essere residenti in Molise e non avere case e parenti in regione. Bisognerà indicare anche le motivazioni alla base della decisione di voler scoprire il Molise. Per aderire è necessario riempire e inviare via mail l’apposito modulo disponibile sul sito morrutto.com, su cui è consultabile anche il regolamento.

L’iniziativa, attenta a valorizzare in particolare quei piccoli borghi dove molto spesso non esistono strutture ricettive, mira a essere un progetto pilota: parte da San Giovanni in Galdo con l’obiettivo di poterlo mutuare dal prossimo anno ad altri borghi del Molise per creare una rete dell’ospitalità a costo zero in tutta la regione, dove oggi sono centinaia le case nei centri storici ormai chiuse da anni per via dello spopolamento.