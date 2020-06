Questura Isernia, cerimonia a Capriati a Volturno in ricordo di Giuseppe Iacovone

Share on Twitter

Share on Facebook

Si è svolta presso il Cimitero di Capriati a Volturno una breve cerimonia di commemorazione in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Iacovone, “Vittima del Dovere” e “Medaglia d’Oro al Valor Civile”, tragicamente caduto a Isernia il 23.3.2012 a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale. In rappresentanza del Questore di Isernia ha partecipato il Commissario Antonio Natella che ha deposto, con il personale della Questura di Caserta, un omaggio floreale inviato dal Capo della Polizia. Commozione dei familiari e dei presenti durante il momento di preghiera a cura del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato di Caserta.