Lotta al Covid 19, straordinari e turni ancora non pagati al personale sanitario

Hanno lottato, ore ed ore, giorno dopo giorno, senza badare agli orari e ai turni. Hanno fatto sacrifici, hanno saltato i pasti e hanno passato le notti al fianco dei malati, ma ancora a nessuno di loro viene riconosciuto il legittimo comepnso per il maggiore orario, i turni e gli straordinari fatti.

Parliamo delle centinaia di medici, infermieri, oss e portantini molisani che hanno combattuto, in ogni ospedale della Regione, per contrastare l’epidemia del Coronavirus. Gente encomiabile, che non ha esitato a prodigarsi in favore dei malati. Gente che è stata anche pubblicamente elogiata e ringraziata dallo stesso Toma, a nome di tutti i molisani. Non hanno chiesto nulla e non pretendono nulla, ma ci sono dei soldi che il Governo ha mandato in Molise e che sono ancora fermi.

L’ultimo sollecito al presidente della Regione e alla direzione regionale della salute porta la data del 9 giugno ed è a firma di Carmine Vasile. Il segretario regionale della Fials invita i vertici della Regione a provedere al più presto alla corresponsione dei fondi stanziati dal Governo con il decreto Rilancio, in favore del personale ospedaliero molisano, che ha combattuto ed efficacemente, visti i risultati della nostra regione, contro l’espendersi della Pandemia da Covid 19. Vasile mette in evidenza che il Molise è tra le poche regioni italiane che ancora non riconoscono al personale sanitario quanto dovuto e, soprattutto, quanto stanziato dal Governo e già trasmesso alle casse regionali.

Si tratta di due milioni e 267mila euro. Vasile ha più volte sollecitato la Regione a provvedere e sembra che i fondi siano anche stati trasmessi all’Asrem, ma non ci sarebbero neanche nello stipendio di giugno.

Ed è molto grave. Per ora – a loro merito – va detto che nessuno dei sanitari ha chiesto nulla. È il governo che ha stanziato i fondi ed è la Regione che, addirittura, dovrebbe anche integrarli. Però, come denuncia Carmine Vasile, finora non è stato fatto nulla, proiettando ancora una volta un cono d’ombra sulla reale efficienza burocratica e decisionale di una Regione ed una Asrem che sembrano ingessate e paralizzate dallo scaricabarile.