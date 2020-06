Il Consigliere regionale Nola fa il punto sull’attività della Commissione di studio sulla criminalità organizzata in Molise

Si sono svolte le ultime audizioni della Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita’ organizzata nel Molise, presieduta dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vittorio Nola. Diversi gli incontri programmati con i rappresentanti del mondo delle Associazioni, e con le istituzioni presenti sul territorio.

“E’ stato possibile approfondire i contorni di una tematica che in parte conoscevamo – ha detto Nola facendo il punto – ma che ci e’ stata resa ancor piu’ chiara e puntuale dai fatti che ci sono stati rappresentanti. Racconti di contesto e di singoli accadimenti, che riguardano le delicate inchieste della Magistratura in corso per reati ambientali e politico-amministrativi, episodi di usura, antiriciclaggio e spaccio di droga – ha continuato – che descrivono un quadro preoccupante del rischio che corre il Molise e di come esso debba saper operare in rete con istituzioni preposte, sistema economico-sociale, apparato della cultura e singoli cittadini per proteggersi e preservarsi, consentendo ai tanti punti di forza dei vari territori di sviluppare l’intera regione e con essa i suoi cittadini in uno spirito di comportamenti etici e di legalita’”.

Nola ha evidenziato ancora come la Commissione di studio molisana, tramite lui, ha potuto fornire il proprio contributo al Coordinamento nazionale delle Commissioni e Osservatori sul contrasto alla criminalita’ organizzata e la promozione della legalita’.

“Nel livello centrale – ha detto ancora il portavoce dei 5 stelle – abbiamo potuto dare il nostro contributo, anche sulla base di quanto appreso nel confronto svolto in Commissione, a tre importanti progetti di respiro nazionale: quello su ‘Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata’, il progetto ‘Liberi di scegliere’ e, infine, quello su ‘Modifiche e integrazioni al codice dei contratti pubblici'”.