Calcio a 5 definite le classifiche dei campionati nazionali

Share on Twitter

Share on Facebook

La Divisione Calcio a 5 ha deliberato che le classifiche dei Campionati Nazionali sono cristallizzate al momento dell’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni.

Nell’ipotesi in cui tra le società interessate alla promozione il numero delle gare svolte prima dell’interruzione dei Campionati non sia uguale, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate.

In caso di eventuale ulteriore parità, tra le Società interessate si applica l’art. 51 comma 8 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.

Di seguito tutte le determinazioni ufficiali.

SERIE A

Nessuna assegnazione del titolo di Campione d’Italia per la stagione 2019/20. L’Italservice Pesaro, prima in classifica al momento dell’interruzione, parteciperà allaUEFA Futsal Champions League 2020/2021

SERIE A2

Definite tre promozioni, una per girone.

Girone A: Carrè Chiuppano

Girone B: Real San Giuseppe*

Girone C: Real Rogit**

*media punti Real San Giuseppe 2,904 – Fuorigrotta 2,318

**in relazione allo scontro diretto

SERIE B

Definite otto promozioni, una per girone.

Girone A: Futsal Futbol Cagliari*

Girone B: Atletico Nervesa

Girone C: Città di Mestre

Girone D: Prato Calcio a 5

Girone E: Monastir Kosmoto**

Girone F: Bernalda***

Girone G: Futsal Capurso****

Girone H: Città di Cosenza*****

*media punti FF Cagliari 2,687 – Domus Bresso 2,533

**media punti Monastir Kosmoto 2,125 – Sporting Juvenia 2,117 – Fortitudo Pomezia 2,058

***media punti Bernalda 2,562 – New Taranto 2,411

****media punti Futsal Capurso 2,411 – Giovinazzo 2,250

*****media punti Città di Cosenza 2,875 – Bovalino 2

SERIE A FEMMINILE

Nessuna assegnazione del titolo di campione d’Italia per la stagione 19/20.

SERIE A2 FEMMINILE

Definite quattro promozioni, una per girone.

Girone A: PM Granzette

Girone B: Città di Capena*

Girone C: Coppa d’Oro Cerveteri**

Girone D: Dona Five Fasano

*media punti Città di Capena 2,75 – Virtus Romagna 2,411

**media punti Coppa d’Oro Cerveteri 2,8 – Vis Fondi 2,5

RETROCESSIONI

In considerazione della richiesta della Divisione Calcio a 5 al Consiglio Federale – per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti – per la rimodulazione del numero delle retrocessioni, la definizione delle Società retrocesse sarà oggetto di un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

I campionati sono sospesi in via definitiva