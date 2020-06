Violate le norme anti-covid nei lidi: Confcommercio invita al rispetto delle regole

Non tutte le concessioni balneari e i campeggi della costa rispetterebbero le linee guida anti covid mettendo in pratica una concorrenza sleale, oltre che una violazione delle norme. Ecco perché il presidente della Confcommercio Molise Paolo Spina invita tutti al rispetto delle regole per la salvaguardia della salute pubblica e all’insegna di una corretta competitività tra le imprese. Stando alle segnalazioni arrivate all’associazione di categoria si sarebbero verificate superficialità sul rispetto delle distanze, sull’obbligo della tracciatura della clientela e sulle stesse operazioni di sanificazione. Mancanze si sono registrate anche nell’accompagnamento dei turisti all’ombrellone da parte del personale addetto, sul divieto della pratica di alcuni sport come il beach volley o la limitazione di altri. Tutte criticità che secondo la Confcommercio non solo creano evidenti disparità tra chi rispetta le norme e chi non lo fa, ma che alterano di fatto un mercato già fragile, ponendo oltretutto pericolosamente a rischio anche la salute pubblica. “Siamo appena agli inizi di una difficile stagione turistica che, soprattutto per quanto riguarda le attività balneari e le strutture ricettive come i campeggi – ha esordito Spina – è sottoposta a numerose limitazioni e prescrizioni. Come Confcommercio Molise riteniamo che proprio una accurata e appropriata gestione delle attività – ha aggiunto il presidente – , rappresenti da sempre un’autorevole porta d’ingresso per i turisti, valida non solo per l’economia della costa ma anche per tutti i comuni interni che, principalmente d’estate, possono rivelare ai visitatori un vasto patrimonio di tradizioni, storia e cultura, ambiente incontaminato, artigianato ed enogastronomia”. La Confcommercio chiede la collaborazione di tutti i gestori e allo stesso tempo agli organi di vigilanza e di controllo un efficace monitoraggio, per scongiurare ripercussioni negative anche in ambito sanitario.