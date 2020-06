58 second read

Ugl scrive ad Inps e Toma per chiedere quali problemi impediscano il pagamento della cassa integrazione

Il segretario dell’Ugl Molise Nicolino Libertone ha scritto alle direzioni Regionale, Provinciale di Campobasso e Isernia e al Governatore Toma per sapere quali siano i problemi che bloccano il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori. “La situazione – ha detto il sindacalista – è diventata insostenibile e sta creando serie difficoltà di sopravvivenza per le famiglie di chi non percepisce ancora gli ammortizzatori”.

L’auspicio dell’Ugl è che nel più breve tempo possibile si possano avere risposte concrete per quei lavoratori che da mesi aspettano il riconoscimento dei propri diritti.