La Lnd fa chiarezza sui meccanismi di promozione e retrocessione

Nella serata di ieri è arrivato l’ok da parte del comitato tecnico scientifico alla quarantena soft. Il provvedimento è stato ratificato. Nel caso di contagio da corona virus di un calciatore o addetto ai lavori, questi verrebbe isolato e tutti gli altri continuerebbero la loro attività tramite i tamponi ed apposite verifiche poco prima della partita. Nessun isolamento della squadra nella sua interezza. Il campionato di calcio che ripartirà domani dopo l’emergenza da corona virus, potrà cosi terminare regolarmente e senza intoppi.

La Lega nazionale dilettanti ha diffuso il comunicato numero 324 nel quale vengono racchiuse le linee guida da seguire per l’individuazione delle società promosse e di quelle retrocesse nei propri campionati regionali. Innanzitutto, si parte dalla premessa della cristallizzazione, un fatto ormai acquisito da qualche tempo a questa parte. Le posizioni congelate, ma quello che più interessa sapere è come sbrogliare la matassa di fronte a situazioni di parità di punti. A questo proposito, recita il comunicato, nell’ipotesi in cui, tra due o piu società interessate alla promozione o alla retrocessione, parità di punti e di gare disputate, si farà riferimento all’articolo 51 delle noif (cioè la cosiddetta classifica avulsa) tenendo conto che il criterio degli scontri diretti si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta. Nell’ipotesi in cui, tra due o piu società interessate a promozione o retrocessione che abbiano svolto un numero di gare diverso prima dell’interruzione, si applica la media dei punti, cioè il rapporto fra il punteggio cristallizzato e le gare giocate.

In serie D solitamente sette posti venivano assegnati tramite la disputa dei play off dei campionati di eccellenza delle varie regioni. quest’anno, in conseguenza della chiusura anticipata dei tornei, la Lnd ha deciso di riempire questi posti attraverso una graduatoria specifica che terrà conto in maniera prioritaria delle società classificate ex aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate di alcune regioni come Piemonte e Basilicata. Le altre cinque squadre verranno attinte fra le migliori delle ventisei rimanenti tra le seconde classificate dei tornei di eccellenza. Le sette società verranno individuate attraverso questi criteri e rese note tramite apposito comunicato della lnd.

Capitolo Coppa Italia: la vincitrice della coppa italia di Eccellenza – ricordiamo che sette anni fa tale manifestazione fu vinta anche dal Campobasso – solitamente promossa in serie D non verrà decretata. Tale posto verrà riempito, dice il comunicato, per il tramite di un ripescaggio. I consigli direttivi dei comitati regionali sono delegati a stabilire ulteriori promozioni in casi particolari riscontrabili nei vari campionati di calcio a 11, ma anche di calcio a cinque maschili e femminili. Ai consigli direttivi è inoltre demandata l’individuazione e la pubblicazione dei criteri di ripescaggio nei campionati di propria competenza.

L’avevamo annunciata come un’estate ricca di battaglie legali: ecco i primi ricorsi. Sono giunti quello del Monterosi e della Jesina. Le due società promuovono il ricorso per motivi diametralmente opposti: il Monterosi, in sostanza tramite i suoi legali, chiede l’annullamento della decisione di promuovere in Lega pro il Grosseto. Ricordiamo che la classifica cristallizzata in serie D girone E ha visto primo il Grosseto al primo marzo con cinquantadue punti e secondo il Monterosi con cinquanta. Mentre il ricorso della Jesina è avverso la decisione di congelare la classifica e stabilire la retrocessione delle ultime quattro. I marchigiani, militanti nel girone delle molisane, al momento della chiusura anticipata della stagione, occupavano l’ultimo posto in classifica. Il collegio di garanzia del Coni che ha ricevuto i suddetti ricorsi è pronto ad analizzare il merito delle vicende e a decidere in tempi relativamente brevi.