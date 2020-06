Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

E’ possibile presentare istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. La prima sessione si chiuderà alle ore 20 di domenica ed è possibile accedervi andando sul sito del Dipartimento per lo Sport.

CLICCA QUI: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/

Previste due finestre:

– la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020. I prerequisiti di accesso riservano la partecipazione a questa prima sessione del bando a tutte le ASD/SSD che hanno un Contratto di Locazione o Concessione regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate. Tutte le altre tipologie di contratto potranno partecipare alla seconda sessione del bando Contratto di Locazione o Concessione regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate. Tutte le altre tipologie di contratto potranno partecipare alla seconda sessione del bando.

– la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.