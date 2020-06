Continua a scendere l’indice di contagio in Molise, ora è a 0,35

Contagi in rialzo nel Lazio con l’indice Rt che passa all’ 1,12. Questo quanto evidenzia il monitoraggio condotto dall’Istituto superiore di sanita’ per contro del ministero della Salute nella settimana dall’8 al 14 giugno con aggiornamenti fino al 16. In Molise il dato continua a scendere passando da 0,48 a 0,35. A zero contagi l’Umbria, la Sardegna a 0,03 e la Basilicata a 0,1. L’Rt scende anche in Lombardia passando da 0,9 a 0,82 anche se il dato resta il più alto insieme alla Liguria a 0,8. Ecco l’elenco per regione: Abruzzo 0,7 0,57 Basilicata 0 0,1 Calabria 0,09 0,04 Campania 0,28 0,46 Emilia Romagna 0,75 0,62 Friuli Venezia Giulia 0,67 0,57 Lazio 0,93 1,12 Liguria 0,53 0,8 Lombardia 0,9 0,82 Marche 0,76 0,59 Molise 0,48 0,35 Provincia di Bolzano 0,84 0,21 Provincia di Trento 0,65 0,32 Piemonte 0,54 0,56 Puglia 0,94 0,62 Sardegna 0,1 0,03 Sicilia 0,59 0,72 Toscana 0,68 0,74 Umbria 0,3 0 Valle d’Aosta 0,49 0,45 Veneto 0,5 0,69.