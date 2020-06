Castel San Vincenzo. Emergenza Covid, il ringraziamento del sindaco alla Croce Rossa Italiana

“È soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, quando l’impatto emotivo si fa più pressante ed il senso di solitudine si acuisce specie nei soggetti più deboli, che da sollievo sentire la vicinanza di quelle istituzioni la cui mission, per tradizione e non solo, è l’aiuto materiale ed immateriale alle popolazioni”. Sono le parole con le quali la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, che a nome dell’Amministrazione civica e della popolazione locale ringrazia pubblicamente la Croce Rossa Italiana, sezione di Isernia, per il sostegno manifestato nei confronti dei cittadini di Castel San Vincenzo in questo particolare e difficile periodo. “La concreta vicinanza dimostrata dalla CRI alla nostra comunità, specie in questo particolare e difficile periodo, è encomiabile. Per cui è un dovere ringraziare pubblicamente questa grande istituzione, che anche in questi ultimi giorni ha portato ulteriori aiuti alla nostra cittadinanza. A nome mio e dei cittadini di Castel San Vincenzo – conclude Margiotta – grazie di cuore”.