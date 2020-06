Cantieri della Cultura, il Ministro Franceschini stanzia 600mila euro per 8 interventi in Molise

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha stanziato per il Molise quasi 600mila euro per finanziare 8 interventi per manutenzione, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale. Tra quelli di rilievo ci sono lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico delle sedi della Soprintendenza e di somma urgenza alla Chiesa di Santa Maria del Canneto a Roccavivara; continua poi il restauro del Castello d’Evoli a Castropignano, si interviene sugli impianti elettrici, antincendio, idrici e sanitari del Museo Pistilli, del Museo Sannitico e di Palazzo Japoce a Campobasso, e vengono realizzati sistemi di videosorveglianza e antintrusione all’Archivio di Stato di Isernia.

Nel programma di lavori approvato dal Ministro Dario Franceschini ci sono oltre 24 milioni di euro per 419 interventi su tutto il territorio nazionale. I cantieri della cultura riguardano lavori nei settori dell’archeologia, delle belle arti e paesaggio, dei musei, degli istituti culturali, degli archivi e delle biblioteche.

“Il Piano Ordinario dei Lavori Pubblici – ha dichiarato Franceschini – consente di effettuare interventi diffusi in tutta Italia per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale. Sono opere che vanno a migliorare la bellezza delle nostre città e dei nostri territori per rilanciare insieme al turismo lo sviluppo economico del Paese” ha concluso il Ministro.