Campobasso, disponibile l’app Junker che riconosce i rifiuti

Un clic sul proprio smartphone l ‘app riconoscerà il tipo di rifiuto che si sta gettando e indicherà dove si dovrà conferire il prodotto secondo la normativa del Comune di Campobasso.

È Junker, un servizio fruibile tramite App per smartphone Android o Apple, adottato e messo a disposizione gratis dall’amministrazione comunale insieme alla Sea.

Scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e ne indica la scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono destinati.

Un archivio unico, che viene aggiornato ogni giorno anche grazie al contributo degli utenti: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Attraverso Junker il Comune può anche comunicare molte altre informazioni: dove sono i punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta, indicazioni per i rifiuti speciali e segnalazione degrado in modo da prevenire anche il rischio di sanzioni indesiderate.

“Con il lancio dell’app – ha detto l’assessore all’ambiente Simone Cretella – si dà il via ad un nuovo percorso di educazione e sensibilizzazione del cittadino nei confronti dei rifiuti. È ora di acquisire la consapevolezza che i rifiuti non nascono per caso – ha aggiunto Cretella – ma sono il frutto delle scelte d’acquisto e che quindi, ognuno, ha il dovere di occuparsi del loro corretto smaltimento per limitare al massimo l’impatto ambientale.