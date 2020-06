Isernia, Lega più forte in consiglio comunale: arriva Irma Barbato

Irma Barbato, consigliera comunale di Isernia, avvocato, eletta con il gruppo ioriano di ‘Insieme per il Molise, con alle spalle già un passaggio nelle file di ‘Isernia Migliore’, ha aderito al gruppo consiliare della Lega. Un trasferimento che desta qualche preoccupazione nell’amministrazione d’Apollonio, dal momento che nell’assise pentra il Carroccio, guidato da Stefano Testa, figura al momento all’opposizione.

L’ufficializzazione del passaggio nella sala Raucci di Palazzo San Francesco, dove sono arrivati il coordinatore regionale Jari Colla e l’assessore regionale Michele Marone per dare il benvenuto alla neo rappresentante della Lega.

Politicamente, si tratta di un fatto nuovo che ingarbuglia ancora di più le trame che si stanno tessendo al Comune di Isernia, guardando già alle prossimne elezioni del sindaco, tra meno di un anno. D’Apollonio, per ora, tra passaggi e salti vari, potrebbe avere più di qualche difficoltà a trovare i numeri in Consiglio. In vista del bilancio di previsione, in arrivo a luglio in aula, il primo cittadino dovrà essere certo di avere la maggioranza, altrimenti potrebbe profilarsi un ritorno alle urne con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.