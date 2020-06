Criminalità organizzata, Nola: quadro preoccupante anche per il Molise

Il consigliere regionale Vittorio Nola ha presieduto la seduta conclusiva della Commissione consiliare speciale sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise. A conclusione del mandato è stata redatta una relazione, approvata all’unanimità e che sarà inviata al Consiglio regionale e alla Giunta. Nola ha ringraziato quanti hanno consentito di”approfondire i contorni di un tema che è stato reso ancora più chiaro – ha detto – dai fatti che sono stati riferiti. Racconti di contesto e di singoli accadimenti che riguardano le delicate inchieste della magistratura in corso per reati ambientali e politico-amministrativi, episodi di usura, antiriciclaggio e commercio di droga che tracciano un quadro preoccupante del rischio che corre il nostro Molise e di come esso debba saper operare in rete pere proteggersi e preservarsi”, ha concluso Nola.