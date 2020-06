Andamento del Coronavirus: in dieci giorni dimezzato il numero dei positivi in Molise

Share on Twitter

Share on Facebook

L’indice di contagio che continua a scendere, i pazienti guariti che aumentano, i casi positivi dimezzati e pochissimi nuovi contagiati. E’ questa la fotografia dell’andamento del coronavirus negli ultimi dieci giorni in Molise. Questo il quadro nel dettaglio mettendo a confronto i dati di dieci giorni fa con quelli di oggi.

Partiamo dall’indice di contagio che in Molise il mese scorso aveva fatto segnare il peggior dato d’italia (2,2). Dieci giorni fa era a 0,59, ora è sceso a 0,48. Gli attualmente positivi passsano da 119 a 60, praticamente la metà: 59 in meno. I nuovi contagiati in dieci giorni sono appena 4 e il numero complessivo passa da 436 a 440 mentre nello stesso periodo i tamponi processati sono stati 1.782 (il totale dall’inizio dell’emergenza supera quota 18mila).

I guariti sono 74 in più e passano da 275 a 349. Solo un ricoverato all’ospedale Cardarelli e resta stabile a 23 il numero dei decessi.

Si è ridotta, e di tanto, anche la mappa dei contagi comune per comune: sono appena 11 su 136 i centri molisani dove si concentrano i casi positivi.