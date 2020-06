57 second read

Violenza e minacce ai genitori per comprare la droga, giovane di Campobasso finisce agli arresti

Aveva costretto il padre ad accompagnarlo ad acquistare la droga, cosa che è accaduta in qualche circostanza più volte al giorno, anche durante le restrizioni alla circolazione dovute all’emergenza Covid-19. Inoltre, con insistenza e minacce aveva costretto la madre ad effettuargli ricariche sulla carta prepagata. Al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Campobasso, gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito nei confronti di un giovane del capoluogo la misura degli arresti domiciliari in comunita’. L’ipotesi di reato contestata è maltrattamenti in famiglia ed estorsione.