Venafro. Chiuso il reparto Covid del Santissimo Rosario, parlano gli operatori

All’indomani della chiusura del reparto covid del SS Rosario di Venafro, una volta conclusa nel migliore dei modi l’assistenza ai “nonni” lì ricoverati con le dimissioni dell’ultimo ospite, diamo spazio alle osservazioni degli operatori sanitari dello stesso servizio per chiarire quanto avvenuto in questi mesi nel particolare reparto del SS Rosario. “Durante il periodo – spiega chi vi ha lavorato- non sono mancati disagi e difficoltà di noi operatori sanitari. Partiamo dal dato più incoraggiante ed importante: il 16 giugno scorso il reparto covid di questo nosocomio è stato chiuso, notizia che ha risollevato gli animi!. Riavvolgiamo il nastro che racconta la storia dei pazienti covid del nosocomio venafrano, con la mente che ci riporta alla tarda serata del 6 aprile scorso. Quel giorno 20 volontari della Croce Rossa con 10 ambulanze ed un pulmino ad alto biocontenimento avevano trasportato con urgenza 18 anziani positivi al covid 19 al SS Rosario, ospiti delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore. Molti hanno paragonato quelle immagini, ossia la processione dei mezzi di soccorso e trasporto, a quelle che mostravano i mezzi dell’esercito che a Bergamo hanno portato le bare fuori dalla città. Da lì in poi tutta una serie di polemiche: dalla paura del contagio alla mancanza di comunicazione tra i pazienti dei familiari. Polemiche che poi sono proseguite quando della questione ne ha parlato anche la trasmissione televisiva di Rai 3 “Chi l’ha visto ?”. Alcuni familiari dei pazienti infatti avevano segnalato di essere stati tagliati fuori da qualsiasi decisione. Nell’immaginario di molti quindi si era palesata una situazione che faceva pensare a questi pazienti come soli ed abbandonati. A smentire poi questa idea intervennero alcuni video postati sul web da noi stessi operatori sanitari del reparto che testimoniavano come i pazienti vivevano serenamente la degenza”. In effetti sono proprio gli stessi operatori a ripercorrere quelle settimane fino ad oggi che il reparto è stato chiuso, raccontando che nel periodo pregresso la situazione non è stata facile ed è stata gestita malissimo sin dall’inizio. “Con rabbia e rammarico -spiegano tali lavoratori- va ricordato che il disagio è stato creato nel momento in cui sono stati istituiti i percorsi all’interno della struttura. In tal modo si è creata una situazione d’ingabbiamento sia degli operatori che dei pazienti. Si pensi che per salire si usava la scala antincendio che per normativa dovrebbe essere usata solo in discesa. L’ingresso, definito bello perché affacciava sul giardino del SS Rosario, era l’unico che permetteva il ritiro del materiale contagiato”. “Il grosso disagio -prosegue la disamina degli operatori dell’ex covid del SS Rosario- è stato arrecato dal fatto che sono state chiuse con le ganasce le uniche due porte che mettevano in comunicazione l’ascensore di servizio che avrebbe potuto permettere il trasporto del vitto dalla cucina all’allocazione dei pazienti e l’altra porta che comunicava con un corridoio che avrebbe permesso il trasporto degli ospiti per eventuali trasferimenti”. Da tale dettagliata esposizione viene fuori che per diversi giorni il cibo destinato ai pazienti veniva fatto passare dall’esterno. E proprio sulla questione del cibo molti ricorderanno l’immagine che raffigurava le scodelle lasciate sulle finestre. Gli operatori sanitari hanno voluto chiarire anche tale delicata questione. “Le scodelle vuote erano state raccolte in un sacco rosso sigillato che faceva capire che si trattava di materiale potenzialmente contagiato. Posizionato quindi nel posto in cui l’addetto deputato al ritiro avrebbe potuto prenderle”. “Noi quelle scodelle -sono sempre gli operatori sanitari a parlare- le avevamo ben messe nel sacco chiuso, così come andava fatto, ed invece si sono ritrovate sulle finestre. Per tutta questa situazione che ha creato non poche polemiche noi operatori adesso rischiamo di andare davanti alla commissione disciplinare ed essere accusati di non aver rispettato le disposizioni e lasciato quelle scodelle all’esterno della struttura, sulle finestre. Ad ogni modo tutto è bene quel che finisce bene e noi siamo soddisfattissimi di aver dato il massimo, consentendo a tanti “nonni” di rientrare nelle rispettive località d provenienza”.

Tonino Atella