Sesto Campano. Appartamento in fiamme, i Vigili del fuoco evitano il peggio

Ieri sera i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti in località Roccapipirozzi, nel Comune di Sesto Campano, dove si è verificato un incendio di un’abitazione. All’interno c’era una donna di 80 anni. L’anziana è riuscita ad abbandonare i locali, subito dopo ha chiamato il “115” in stato di forte agitazione. Successivamente con la collaborazione del personale dell’Arma dei Carabinieri, il personale della Sala Operativa dei Vigili del fuoco è risalito all’indirizzo esatto della richiedente. Era in fiamme il primo piano dell’edificio e i Vigili del fuoco sono riusciti ad estinguere prontamente le fiamme, permettendo di salvaguardare i restanti locali. La signora è stata affidata alla figlia, presente sul posto. L’edificio, al termine delle operazioni, è stato dichiarato temporaneamente non agibile. Per i rilevi di competenza presenti sul posto anche i Carabinieri di Sesto Campano.