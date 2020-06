Maturità, al via la prova orale: in Molise quasi 2500 gli studenti impegnati

Sono tornati a scuola, oggi, dopo la lunga assenza imposta dall’emergenza coronavirus. Per mezzo milione di studenti oggi sono partiti gli esami di maturità. Esami diversi, quest’anno, sia per l’impostazione delle prove, sia il modo in cui si svolgeranno, all’interno delle aule. Niente prove scritte, ma un elaborato finale sulle discipline di indirizzo sul quale è incentrato il colloquio, della durata di circa un’ora. Mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale: così si svolgeranno gli esami di maturità 2020. In Molise gli studenti impegnati nel colloquio sono 2.486, 1.938 della provincia di Campobasso, 548 di Isernia a cui vanno ad aggiungersi 56 ragazzi che sosterranno la prova da esterni. Per ogni giornata saranno al massimo cinque gli studenti che sosterranno le prove, iniziate questa mattina alle 8,30.Davanti agli istituti scolastici poche persone ad attendere, non ci sono i capannelli di ragazzi e genitori che eravamo abituati a vedere davanti agli istituti. Un modo per farsi coraggio a vicenda e confrontarsi. Quest’anno questo non si può fare.

Si è chiuso così l’anno scolastico 2019/2020 che rimarrà sicuramente nella storia della scuola italiana.