Malore in spiaggia a Termoli: donna soccorsa dal bagnino e dal 118, è in Rianimazione

Malore questa mattina in spiaggia a Termoli per una donna che perso i sensi, mentre si trovava sotto l’ombrellone insieme al marito che ha chiesto subito aiuto. I primi soccorsi, con rianimatore cardiopolmonare, sono stati somministrati dal bagnino del lido Sirena Beach, poi sono arrivati i sanitari del 118. La donna, 57 anni, ha ripreso a respirare ed è stata portata al pronto soccorso del San Timoteo dove ora si trova ricoverata in Rianimazione.