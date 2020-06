Italia – Germania, la partita del secolo giocata 50 anni fa

Verrebbe quasi da dire: auguri Italia – Germania. Sono passati cinquant’anni esatti da quello storico 4- 3 conquistato ai mondiali in Messico dai nostri eroi azzurri. Fu una partita leggendaria ed una notte indimenticabile per molti italiani che dopo la vittoria scesero nelle piazze a fare festa. Pensate che al termine della gara il punteggio rimase inchiodato sull’1-1: il gol di Boninsegna fu pareggiato allo scadere dal milanista Snellinger. Cosi via ai supplementari e alla girandola di gol che rese l’incontro epico. Germania avanti con Muller, pareggio di Tarcisio Burgnich. Per gli azzurri sembra fatta grazie al gol di Riva al 104esimo minuto. Ma proprio verso lo scadere, intorno al 110 minuto il colpo di testa ancora di Muller passa sopra la testa di Rivera appostato vicino al palo di Zoff. Dal 3- 3 passeranno pochissimi secondi prima del definitivo 4-3 al termine di uno spettacolare contropiede e di undici passaggi consecutivi degli azzurri prima dell’appoggio in rete di Rivera. Braccia levate al cielo e Italia in festa. Sono passati cinquant’anni. Le tante gare giocate contro la Germania rimandano sempre ed inevitabilmente a quella semifinale mondiale. Peccato per il prosieguo che vide la nazionale di Ferruccio Valcareggi perdere in semifinale per mano del piu quotato Brasile con il punteggio di 4 – 1.

Italia – Germania non perderà mai il suo fascino di gol, emozioni, spettacolo e dell’orgoglio di essere italiani. Cinquant’anni fa, il 17 giugno 1970, nei pressi dello stadio Azteca di Città del Messico decisero di apporre uno striscione celebrativo a perenne memoria: «Lo stadio Azteca rende omaggio alle Nazionali di Italia (4) e Germania (3), protagoniste, nel campionato mondiale del 1970, della “Partita del Secolo”. 17 giugno 1970»