Esami di maturità al tempo del Covid: tamponi ai docenti e kit sanitari agli studenti

Esami di Maturita’ 2020 con un obiettivo preciso: sicurezza per docenti e studenti. Possono essere così sintetizzate le iniziative messe in campo dalla Regione Molise a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Le ha illustrate l’assessore all’Istruzione, Roberto Di Baggio. “A tutti i membri di commissione di esame – ha spiegato – abbiamo offerto la possibilita’ di sottoporsi al tampone sanitario, grazie alla collaborazione della Asrem”. La scorsa settimana sono stati eseguiti tamponi a tutti i docenti che volontariamente si sono presentati presso gli ospedali di Campobasso, Termoli e Venafro. Inoltre, con il sostegno della Protezione civile regionale e il personale della Croce rossa, sono stati distribuiti gratuitamente kit igienico-sanitari a tutti i docenti e studenti impegnati nelle prove, con mascherine e gel disinfettante. Infine, ha fatto sapere l’assessore, e’ stato organizzato un servizio di trasporto gratuito e individuale per i maturandi che hanno fatto specifica richiesta di accompagnamento, in quanto impossibilitati a raggiungere le sedi di esame. “E’ stato messo in piedi, in pochissimo tempo, un sistema articolato e puntuale per rendere il piu’ possibile sereno l’appuntamento che desta comunque ansia e preoccupazione sia per gli studenti che per le famiglie. Tutto cio’ e’ stato possibile grazie ad una piena sinergia d’intenti con l’Ufficio scolastico regionale. Il Molise – ha evidenziato Di Baggio – e’ stata l’unica Regione a mettere in piedi una partnership di livello tra le massime istituzioni che gravitano intorno al mondo della scuola e della sanita’ pubblica: le procedure di sicurezza messe in campo per questa occasione – ha concluso – superano gli standard governativi e le misure adottate dalle altre amministrazioni regionali”.