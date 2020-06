Coronavirus, nessun positivo su 332 tamponi processati e 2 nuovi guariti

56 second read

I dati sul coronavirus. Nessun positivo registrato oggi su 322 tamponi processati. Altre due persone guarite: 1 di San Martino in Pensilis e 1 di Campobasso. I guariti salgono complessivamente a 349. Scendono a 60 gli attualmente positivi in Molise. 440 le persone che si sono contagiate dall’inizio dell’emergenza su un totale di 19006 tamponi processati. Resta una sola persona ricoverata in Malattie Infettive al Cardarelli.

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 11 su 136

Attualmente positivi

39 – Campobasso

9 – Termoli

3 – Portocannone

2 – Cercemaggiore

1 – Belmonte, Gambatesa, Isernia, Macchiagodena, Oratino, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo