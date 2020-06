Viabilità nel centro urbano di Trivento, effettuato il sopralluogo dei tecnici della Provincia

Viabilità nel centro urbano, effettuato il sopralluogo dei tecnici della Provincia. A farlo sapere è il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, all’indomani del sopralluogo avvenuto lo scorso 10 giugno, “sono state evidenziate alcune criticità, tutte di pertinenza dell’Ente Provincia – riferisce Corallo – sul tratto che va dalla Rotonda fino su alla zona Piano, come il manto stradale, l’obsoleto guard rail in via Marconi con manto sconnesso, le erbacce che ostruiscono la visibilità e riducono la carreggiata nel tratto che va da via Trignina fin oltre il depuratore ed altro ancora. A breve – continua Corallo – verrà messo a gara dalla Provincia il rifacimento di alcuni tratti della strada interna suddetta e, inoltre, sarà risolto il problema dello sfalciamento delle erbacce. Mi sento di ringraziare la Provincia di Campobasso – chiude Corallo – a nome dell’Amministrazione Comunale per la fattiva collaborazione”.