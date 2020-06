Olimpia Agnonese, Marco Colaizzo lascia il timone della società

Dopo tre stagione alla guida dell’Olimpia Agnonese Marco Colaizzo ha presentato le sue dimissioni. Venerdì scorso nella sede del club alto molisano si è svolta un assemblea dei soci per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e programmare già il futuro. L’imprenditore del settore automotive ha manifestato la sua intenzione di lasciare la carica da numero uno ma contemporaneamente ha ribadito il suo sostegno alla società confermando la sponsorizzazione. In alto Molise, però, si spera in un ripensamento. La società da sempre formata da imprenditori esclusivamente locali anche nel passato ha sempre trovare una soluzione per non fare sparire il calcio ad Agnone. Da 12 anni in serie D il progetto granata non è solo prima squadra ma anche scuola calcio e settore giovanile, in questi anni sono stati tanti i ragazzi locali ma anche provenienti da fuori regione che sono stati valorizzati. Si attendono evoluzioni societarie.