“Luogo del cuore”, Campitello di Sepino ad un passo dal riconoscimento promosso dal Fondo Ambientale Italiano

Con gli oltre 700 voti raccolti in un mese Campitello di Sepino si candida a diventare “Luogo del Cuore” regalando la prima vittoria molisana nell’ambito del censimento promosso dal Fondo ambiente italiano per selezionare i luoghi italiani da non dimenticare. “In queste 9 edizioni il Molise non si è mai aggiudicato un Luogo del Cuore”, spiega Dosolina Tirabasso, capo delegazione Fai di Campobasso. “Campitello di Sepino è al momento il sito molisano su cui si stanno concentrando più voti e auspichiamo che questa candidatura possa permettere al Molise di ottenere il suo primo successo. Crediamo – sottolinea Tirabasso – che sia necessario uscire dalla logica dei campanilismi e capire che l’eventuale vincita di Campitello non sarebbe solo una vittoria di Sepino ma sarebbe una vittoria per l’intera regione. Tutti i molisani dovrebbero essere orgogliosi di avere finalmente un loro Luogo del Cuore Fai”.

I Luoghi del Cuore è il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il Fondo sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. In 18 anni di progetti il Fai ha sostenuto direttamente 119 interventi di recupero e valorizzazione in 19 regioni. Si può esprimere la propria preferenza per Campitello di Sepino sul sito www.fondoambiente.it.