Cresce la Misericordia: una sede anche a San Giacomo, aperte le adesioni

La Misericordia di Termoli, mossa dallo spirito di fratellanza e di solidarietà, sta allargando i propri confini di servizio alla popolazione. Da circa un anno si sta creando una sezione distaccata dell’associazione nel Comune di San Giacomo degli Schiavoni. Una nuova realtà che nel periodo dell’emergenza Covid-19 si è già distinta per i numerosi servizi offerti alla popolazione, dalla consegna di generi alimentari, farmaci e presidi per diabetici oltre alla consegna porta a porta delle mascherine di protezione. Per poter crescere insieme e offrire ancora maggiore sostegno alla comunità, oltre a quello di protezione civile, l’associazione chiede e si rivolge a chiunque mosso dallo stesso spirito, di potere aderire e associarsi come volontario per costruire un gruppo numeroso e attivo sul territorio sangiacomese: “Certi di una numerosa adesione vi ringraziamo ricordando che Iddio ve ne renda merito”.