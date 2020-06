Coronavirus, un positivo rientrato dall’estero e 4 nuovi guariti

I dati sul coronavirus in Molise. Dopo sei giorni senza nuovi casi, una persona è risultata positiva, di Isernia, rientrata dall’estero. Una persona, invece, già positiva, è stata ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli. 240 i tamponi processati nelle ultime ore. Da registrare altri 4 guariti: 1 persona di Termoli, 2 di Cercemaggiore e 1 di Campobasso. I guariti salgono complessivamente a 347. Gli attualmente positivi in Molise sono 62. Dall’inizio della pandemia sono 440 le persone che si sono contagiate su un totale di 18684 tamponi processati. Dopo giorni senza ricoveri, al Cardarelli risulta dunque una persona ricoverata in Malattie Infettive della provincia di Campobasso.

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 12 su 136

Attualmente positivi

40 – Campobasso

9 – Termoli

3 – Portocannone,

2- Cercemaggiore

1 – Belmonte, Gambatesa, Isernia, Macchiagodena, Oratino, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Vinchiaturo.